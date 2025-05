Cannavaro: “Ho incontrato Conte, vi dico come l’ho trovato! Il Napoli è in buone mani”

Fabio Cannavaro è stato intervistato a margine della tappa del Giro d'Italia a Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Teleclub Italia: “Come finisce? Cosa? Il Giro d'Italia? (scherza, ndr) Ah, il campionato non lo so, vediamo: il giro d'Italia è bello, peccato per le cadute: il clima oggi non ha aiutato, non c'era il sole di Napoli. Come ho visto Conte? Sì l'ho visto e sta bene. Il mister è carico. Ce la può fare? Ha grande esperienza, siamo in buone mani!".