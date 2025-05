Ceci: “Scudetto? Dopo il successo di Firenze dissi che il Napoli lo avrebbe vinto”

Stefano Ceci, amico e storico manager di Maradona, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Il temporary museum dedicato a Diego, D10S Museum, ci sarà dal 17 maggio al 17 giugno in via Toledo presso uno store importante: è l'ennesimo omaggio a Diego da parte della città di Napoli, Diego lo merita e la data di inaugurazione di questo temporary museum non è casuale: il 17 maggio dell'87 finì il campionato che decretò il Napoli campione d'Italia. Organizzato da me insieme al Museo Cammarota, tra i pezzi più importanti ed emotivamente impattanti c'è la riproduzione in bronzo bagnata in oro del sinistro di Diego.

Sensazioni sulla volata scudetto? Io lo dissi a gennaio, vincendo a Firenze, che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Col Genoa ha sprecato un match point, ma ora credo il Napoli sia molto concentrato e sono fiducioso che vincerà tutte e due le gare. Al Tardini il Napoli darà una svolta, scenderà concentrato, Conte saprà motivare bene i suoi che sono molto superiori al Parma.

Diego era il primo tifoso del Napoli e sarebbe felicissimo se il Napoli vincesse un altro scudetto. Gli si illuminavano gli occhi quando parlava del Napoli e quando ricordava le imprese in maglia azzurra. De Laurentiis quest'anno lo vedo sereno, poi forse parlerà a fine campionato. Ci sono due partite da giocare, bisogna concentrarci tutti su questi ultimi due step. È bastato un pareggio per cambiare totalmente l'umore dei napoletani: serve ottimismo, forza!

Il Napoli deve scendere in campo con determinazione, concentrazione, capacità di leggere i momenti della partita. Quella di quest'anno è un'impresa, la squadra di Spalletti era molto più forte. Questo Napoli è meno preparato, a gennaio si è indebolito con l'addio di Kvara, poi i tanti infortuni in contemporanea hanno reso più difficile la situazione. Davvero era imprevedibile un Napoli in vetta alla classifica anche se con una sola lunghezza sull'Inter. Sicuramente in futuro ci sarà un museo dedicato a Maradona allo stadio che porta il suo nome. Credo il Maradona sarà ristrutturato, molto difficile l'ipotesi nuovo stadio: c'è tanto spazio da poter dedicare al museo, a ristoranti, a store e sono sicuro che si farà insieme alla società".