Alvino: "Caccia al colpevole non fa bene a nessuno anche perché ce ne sono più di uno"

Carlo Alvino, giornalista Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La caccia al colpevole a tutti i costi non porta beneficio. Chi identifica il colpevole in Insigne, chi in Ancelotti, chi in De Laurentiis. Invece credo che sia arrivato il momento di resettare. Il male assoluto di quello che è accaduto non è riconducibile ad una persona. La colpa è di tutti, calciatori, staff tecnico e staff dirigenziale. Ma ora bisogna stringersi attorno al nuovo allenatore, tirare fuori il meglio che c'è per questa stagione. Si sta scherzando col fuoco".