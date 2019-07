Alvino: "Con Inglese cessioni sbloccate, ora tocca ad altri due azzurri. Elmas? A giorni l'ufficialità"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Adesso il Napoli ha aperto ufficialmente il mercato delle uscite con l'operazione Inglese al Parma. Il Napoli aveva piacere di mettere a bilancio i soldi della sua cessione già in questo esercizio di bilancio, ma così non sarà. Poi toccherà a Rog e Vinicius. Una volta conclusi questi tre affari ci sarà l'accelerata per il mercato in entrata. Il primo nome è Elmas, per il quale non c'è bisogno di andare in Turchia. A breve si chiuderà, pochi giorni mancano per l'ufficialità. Il piacere di Ancelotti è di cominciare quanto prima su questo ragazzo, sperando di aver fatto un'operazione in stile Fabian Ruiz".