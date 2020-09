Alvino critico su Milik: "Mi aspettavo un minimo di riconoscenza, ma nel calcio non esiste"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato, parlando di Milik: "Mi aspettavo almeno un minimo di riconoscenza, ma nel calcio non esiste. Mi dispiace tanto, il Napoli l’ha atteso dopo gli infortuni e lui non ha mai preso in considerazione il Napoli per il rinnovo e questo mi ha fatto girare le scatole".