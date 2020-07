Alvino: "Curioso di vedere Lozano titolare. Su Osimhen..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa azzurra: "Lozano giocherà da titolare, non accadeva da tempo. E' doveroso dare una chance al messicano. Sono molto curioso di vederlo dal primo minuto contro il Bologna. Su Lozano bisogna fare valutazioni di testa e non di pancia riguardo il suo futuro.

Situazione COVID-19 in Spagna? La UEFA sta mostrando una attenzione massima a ciò che sta capitando. Speriamo rientri tutto nel giro di 24-48 ore. Ove mai non dovesse accadere, la situazione sarà posta all'UEFA.

Scelte di Gattuso in ottica Barcellona? Il Napoli ha una rosa importante, il margine di errore si è ridotto. Giocando ogni 3 giorni hai una rosa che non è mai scontenta. Ci sarà anche il ritorno di Demme nel suo ruolo.

Osimhen? Non bisogna essere a caccia dello scoop. Resto prudente perchè sappiamo cosa accade quando si cambia agente nel bel mezzo di una trattativa".