Alvino e l'ipotesi play-off: "Furbata atroce per incassare un po' di monetine!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, nel corso della trasmissione 'Pane al pane, vivo... Alvino' si è espresso così sull'ipotesi play-off per la Serie A: "Le regole in corsa non si cambiano. Mi sta bene perfino una cosa atroce: la cristallizzazione del campionato, per dare lo scudetto a chi è in testa adesso. Preferirei questo ai play-off di cui si è parlato, una furbata per incassare un po' di monetine".