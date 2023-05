Alvino: “Gasperini? Sarebbe un suicidio tattico! E poi non c’entra nulla con Napoli!”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’: “Gasperini al Napoli? Sarebbe un suicidio tattico, si vanificherebbe il capolavoro di Spalletti ma anche il percorso dei predecessori. Professionalmente non posso dire niente su Gasperini ma negli anni, con diverse dichiarazioni, non si è fatto amare dalla piazza. Per me non c’entra nulla con Napoli!”.