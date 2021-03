Alvino: "Gattuso ha molto apprezzato l'atteggiamento di ADL"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Allegri al Napoli? L’allenatore del Napoli finora è Rino Gattuso. La cosa divertente di questo chiacchiericcio è che fino ad oggi sono usciti nove nomi di allenatori, prima scrivono di questo casting e dopo che potrebbe restare anche Gattuso. Io credo che il Napoli sia vicino a Gattuso in questo momento perché ha capito che il tecnico ne aveva bisogno. Gattuso è molto contento ed ha molto apprezzato l’atteggiamento del presidente di queste settimane. Resto dell’avviso che a fine stagione le strade si divideranno ma mai come in questo momento la tregua tra l’allenatore e il presidente non può fare che il bene del Napoli. Da persone intelligenti adesso condividono il momento e vogliono raggiungere l’obiettivo. Gattuso vuole lasciare al Napoli la dote straordinaria della Champions, in questo caso De Laurentiis dimostrerebbe ancora una volta che quando agita le acque non lo fa mai a caso. Solo il tempo ci dirà se è stata una strategia che ha portato frutti”.