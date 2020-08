Alvino: "In ritiro Gattuso lavorerà anche su un modulo diverso dal 4-3-3"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nella giornata di oggi nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Gattuso ha in mente dei cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Rino ha rimesso il Napoli in corsa, ha fatto un gran girone di ritorno. Sono convinto che Gattuso abbia in mente qualcosa per diversificare le cose viste quest'anno. Questo ritiro di Castel di Sangro servirà a modellare a sua immagine e somiglianza rispetto al Napoli visto col 4-3-3 nell'ultima stagione".