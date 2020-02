Alvino lancia l'hashtag #Nicchierizzoliparlate: "A sei giorni dall'orrore di Giua sono ancora in silenzio!"

Domenica scorsa l'arbitro Antonio Giua è stato protagonista di un clamoroso errore nel match tra Napoli e Lecce. E' stato chiesto più volte ai vertici arbitrali di fare chiarezza, ma tutto tace. Carlo Alvino, tramite Twitter, ha lanciato l'hashtag #Nicchierizzoliparlate e ha così scritto: "Per non dimenticare. Sono passati sei giorni dall’orrore, sì orrore, di Giua e Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio Parlate vi prego per il bene del calcio!".

Per non dimenticare. Sono passati sei giorni dall’orrore, sì orrore, di Giua e Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio 🤫 Parlate vi prego per il bene del calcio! #nicchierizzoliparlate — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 15, 2020