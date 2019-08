Alvino: "Mercato? Napoli già più forte dell'anno scorso, ma mi aspetto ancora qualcosa..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sul mercato del Napoli: "Soddisfatto del mercato? Ad oggi sì, il Napoli ne esce almeno sulla carta già più forte dell'anno scorso con Di Lorenzo, Manolas, Elmas e Lozano anche se non è ufficiale ma è comunque del Napoli. Il Napoli è già più forte, ma mi aspetto ancora qualcosa in più ed in questi giorni che mancano credo che il club chiuderà il cerchio per accontentare Ancelotti. Cessioni? Se il Napoli non piazza anche gli esuberi, un nome su tutti, Hysaj, ma anche Ounas e Verdi, allora diventa difficile pensare di reinvestire quei soldi".