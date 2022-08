Alvino: "Mertens come Koulibaly, che bravi! Bremer era seconda scelta della Juve"

Carlo Alvino ha commentato la scelta di Mertens di non andare alla Juventus ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino ha commentato la scelta di Mertens di non andare alla Juventus ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Voglio ribadirlo oggi, la napoletanità di Mertens è al di sopra di ogni sospetto, non sono i milioni a fargli perdere di vista la sua natura di napoletano nato per sbaglio in Belgio. La sua stessa napoletanità l'ho riscontrata in Koulibaly. Era lui il vero obiettivo della Juventus e non Bremer. Entrambi in maniera sublime ci riportano a quel calcio romantico dei valori e della passione".