Alvino: "Napoli ha due punti a favore col Barcellona, ma batterlo sarebbe un miracolo"

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del match contro il Barcellona ai microfoni di 'Radio Goal': "Il Napoli visto nella gara d'andata col Barcellona avrebbe meritato di più. Era un altro Napoli e comunque tenne testa al Barcellona, adesso la squadra sta facendo anche meglio. Andare a giocare al Camp Nou davanti a 100 mila persona fa tremare le gambe, quindi il fatto che si giochi nello stadio vuoto è un secondo punto in favore del Napoli. Ma pensare che il Barcellona sia diventato un avversario abbordabile o che addirittura, con tutto il caos che c'è lì, vincere a Barcellona sia un obbligo per il Napoli non è possibile. Andiamoci piano, se il Napoli batte il Barcellona sarebbe un miracolo sportivo".