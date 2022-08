Alvino: "Nel primo tempo il Napoli non mi è piaciuto, poi è entrato Kvara..."

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’amichevole vinta dal Napoli contro il Girona a Castel di Sangro.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’amichevole vinta dal Napoli contro il Girona a Castel di Sangro: “Il Napoli del primo tempo non mi è piaciuto, perché avevo davanti a me la prima frazione della gara giocata col Maiorca dove c’era un giro palla più veloce. Stasera ho visto un Napoli che andava più lento. Bene nella ripresa Zerbin e Kvara, sul georgiano ci vorrebbe un capitolo a parte. E’ stato il migliore, quando è entrato ha cambiato la partita. E’ la quinta essenza del calcio vedere un giocatore funambolico come lui giocare”.