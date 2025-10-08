Alvino: “Nessun caso Osimhen e disegno illecito, avete fatto l’ennesima brutta figura!”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ ha parlato del 'caso Osimhen': "Non esiste nessun caso Osimhen, esiste solo nella testa di qualcuno che oggi si è svegliato cercando di creare un cosiddetto caso mediatico. Clamorosamente fallita questa manovra anti-Napoli devo dire. Oggi il collegio difensivo della società sportiva Calcio Napoli ha emesso una nota.

Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore, priva di profili penalmente rilevanti. Adesso dovete tornare a restare lì dove eravate fino a questo momento, in un angolo, in silenzio, faccia al muro come si diceva una volta e come si faceva una volta. Si è fatto l'ennesima brutta figura”.