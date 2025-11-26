Orsi: “Roma decisiva per capire se il Napoli è guarito. E un prossimo rientro importante"

vedi letture

Nando Orsi, allenatore e commentatore Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Tra Roma e Napoli sarà una sfida scudetto, uno scontro diretto. E dopo due ottime vittorie si vedrà all’Olimpico se il Napoli è davvero guarito. Si capirà se il Napoli ha trovato la continuità e se le parole di Conte sono state giuste e recepite dai giocatori. Anche per la Roma, che è prima in classifica, è una gara importante, per capire se anche la squadra di Gaspaerini si può intromettere nella corsa allo scudetto.

Mc Tominay anche ieri ha dimostrato che messo nella posizione giusta, da centrocampista centrale e non sulla sinistra, anche se sta avendo compiti un po’ diversi, fa la differenza. Per me il Napoli ha una grande squadra dopo un ottimo mercato. Solo due partite fa Lang e Neres erano poco sfruttati ed ora stanno facendo bene. Evidentemente si doveva cambiare qualcosa, inserendo giocatori veloci, rapidi, che a campo aperto possono far male, è mutato lo sviluppo del gioco d'attacco.

Sicuramente Conte ha dato una strigliata alla squadra e il gruppo ha reagito. Certo gli infortuni pesano, e per me è molto pesante quello di Lukaku. Senza nulla togliere sia a Lucca che a Hojlund, che sono due buoni giocatori, ma il rientro di Lukaku potrebbe essere importante per Napoli, per il modo di giocare del belga e per lo sviluppo del gioco della squadra. Senza De Bruyne e Anguissa è però vero che il centrocampo ha pochi uomini”