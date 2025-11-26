Llorente su Conte: "Grandissimo! Ti contagia con la cattiveria, non ti lascia rilassare un attimo"

L'ex attaccante di Juventus, Napoli e Atletico Madrid Fernando Llorente, presente per Prime Video al Metropolitano per la partita di Champions League tra i padroni di casa e l'Inter, ha parlato così nel pre-gara partendo dai Colchoneros: "La squadra ha iniziato male, iniziavano a criticarlo, è sempre la stessa storia ma i giocatori stanno iniziando a giocare molto bene adesso. Penso che soprattutto il 5-2 al Real Madrid abbia cambiato volto alla loro stagione. Sfidano una squadra fortissima come l'Inter, sarà una partita incredibile e abbiamo voglia di vederla".

Sul derby di Milano: "Con il Milan hanno fatto una grande partita, hanno avuto tante opportunità ma poca precisione. Se non le sfrutti, alla fine succede che gli altri ti fanno gol. C'è stato persino un rigore sbagliato e dopo tanti errori è difficile tornare in partita". Conclude quindi nelle sue riflessioni Llorente, estendendo lo sguardo più in generale sull'Inter: "L'Inter è una grandissima squadra, abituata a giocare in ogni stadio. E questo è importante".

Su Conte: "Un grandissimo allenatore, sono felice di averlo avuto! Conte, soprattutto con i giocatori, ti contagia con la cattiveria perché non ti lascia rilassare un attimo. Sì, non ti mollava un secondo! Forse non è come il Cholo a fare questi gesti verso i tifosi per fare casino e coinvolgere lo stadio ma anche Conte è un grandissimo allenatore".