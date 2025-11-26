Sky, Massara: “Facile mettere in copertina Lang e Neres, ecco chi si è ritrovato col nuovo modulo”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Dario Massara: “Chi ha giovato di più nel passaggio alla difesa tre? Se devo fare un nome faccio quello del capitano, Giovanni Di Lorenzo. Perché con la nuova disposizione tattica, il ruolo è sempre lo stesso ma lo svolge in maniera completamente diversa. Gioca più avanti, va molto più in appoggio alla manovra offensiva, lo faceva anche prima ma partendo da molto più dietro e quindi significa coprire più campo, stancarsi di più ed è uno che per volontà degli allenatori non riposa praticamente mai, è sempre in campo ormai da anni.

E se inizio stagione l’avevamo visto un po' appannato, nelle ultime due abbiamo visto il giocatore che avevamo apprezzato da campione d'Italia e da campione d'Europa. E’ stato decisivo anche nel prendersi il rigore, poi fallito da Hojlund. Ma se è facile mettere in copertina Lang e Neres, io vedo un giocatore che si è ritrovato e parlo del capitano”.