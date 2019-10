Alvino: "Non è un problema di modulo, anche i fautori del 4-4-3 sono usciti sconfitti da Torino"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento della squadra di Ancelotti dopo il pareggio di Torino: "La valutazione da fare in questo momento è sulle prestazioni offerte dal Napoli, al di là del risultato. Proprio per analizzare al meglio il momento del Napoli si valutano le prestazioni. Il Napoli fino ad oggi è venuto meno dal punto di vista dei risultati nelle due sconfitte a Torino e contro il Cagliari. Quella di Torino resta una prestazione tra luci ed ombre, ma non possiamo mettere in evidenza quella straordinaria rimonta e la sfortunata autorete di Koulibaly. Prestazione decisamente migliore offerta in casa contro il Cagliari. Non mi sono piaciute le prestazioni contro Genk e Torino.

Non si tratta di cambio di modulo, i fautori del 4-3-3 escono sconfitti da Torino-Napoli, non è una questione di condizione fisica perchè i report dicono che il Napoli corre, credo sia una questione di mentalità. Il Napoli si è specchiato un po' in se stesso dopo le vittorie di Liverpool e Lecce, ed io come tanti tifosi avevamo pensato che il Napoli avesse fatto quello di qualità mentale. Il Napoli non ha più coraggio, a me piacerebbe rivedere il Napoli coraggioso che se l'è giocata faccia a faccia con Liverpool, Fiorentina e nel secondo tempo contro la Juve".