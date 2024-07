Alvino: “Osimhen? Napoli tranquillo, sa che l’impegno preso da Calenda sarà mantenuto”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "C’è assoluta tranquillità del Napoli sulla situazione Osimhen, leggo che potrebbe rimanere sullo stomaco del club, ma magari… La serenità nasce dal giorno dell’accordo per il prolungamento dove già si posero le basi per l’addio del nigeriano. Il Napoli è tranquillo, sa che l’impegno preso dall’agente Calenda sarà mantenuto.

Sembrerebbe tutto fermo, ma è una calma apparente. Sarà Osimhen a decidere dove andrà a giocare. L’opzione Arabia Saudita è forte e allettante dal punto di vista economico ma Victor vorrebbe giocare in campionati europei, in primis la Premier. E non è da escludere il ritorno in Ligue1 con la pista PSG”.