Alvino: "Pochi errori in 10 anni, ADL ha dimostrato di saper fare calcio"

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha sbagliato poche cose in questi dieci anni, dimostrando di saper fare calcio nonostante sia dotato di poche figure professionali. La vera sfida del Napoli per il prossimo decennio è quella di riuscire a fare calcio a grande livello".

LOBOTKA - "Gattuso non vuole un regista classico. Vuole uno capace di palleggiare, ma bravo anche a distruggere le trame degli avversari, inserendosi nelle verticalizzazioni per rubare il pallone".