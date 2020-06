Alvino: "Sarri è stato un traditore, ricorderò con più piacere il Napoli di Vinicio"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, si è soffermato sul passaggio di Sarri alla Juventus nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Le scelte post-Napoli di Sarri le rispetto ma non le condivido e gettano più di un'ombra su quanto fatto sulla panchina del Napoli. Quel trasferimento alla Juventus non può non essere definito come il passaggio di un traditore. Ricorderò sempre con grande affetto il Napoli di Vinicio e ricorderò con meno piacere il Napoli di Sarri".