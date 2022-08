Alvino: "Sorpasso Navas, ora il portiere del Psg è in vantaggio rispetto a Kepa"

"Le quotazioni di Keylor Navas sono in forte rialzo rispetto a Kepa in questo momento".

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, si è così espresso ai microfoni di 'Radio Goal' sulla situazione portieri: "Le quotazioni di Keylor Navas sono in forte rialzo rispetto a Kepa in questo momento. Il Napoli ha sempre giocato su due tavoli, nell’ultima settimana si ipotizzava addirittura di un arrivo oggi del portiere basco, invece dalle indicazioni che ho il portiere del Psg è quello in vantaggio in questo momento".