Alvino su Insigne: "Non è un robot, le critiche dei tifosi possono fargli male"

Carlo Alvino, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito al capitano del Napoli Lorenzo Insigne, a seguito di una lunga ed intesa intervista che ha messo a nudo un capitano maturo, consapevole, pronto. Queste le sue parole: "Proporrei il titolo 'La leggerezza del capitano' in contrapposizione con quanto ci siamo raccontati in questo anno. In questa intervista oggi viene fuori che Lorenzo può indossare questa fascia con leggerezza, la stessa che gli può permettere di affrontare la stagione con tutto un altro approccio. Parliamo di un Insigne consapevole, nel pieno della maturità come atleta e come personaggio calato nella realtà Napoli, a cui hanno sicuramente giovato le convocazioni e le prestazioni con la Nazionale. Qui a Dimaro si sta lavorando per portare un Lorenzo capitano nella forma migliore, lui stesso ha lavorato su se stesso e lo si nota nelle interviste, nel suo modo di porsi. Dobbiamo capire che le critiche crude fatte ad un calciatore, che non è un robot come pensiamo, possono fargli male e quindi condizionare le sue mosse sul campo".