Alvino su Llorente: "Sarà utile, qui hanno chiesto sempre i parametro zero e poi ne arriva uno e lo si critica"

Carlo Alvino ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dell’arrivo in azzurro di Fernando Llorente: “Si è sempre accusato il Napoli di non attingere dal mercato degli svincolati, poi quando lo fa viene comunque attaccato. Mi pare un discorso un pochino schizofrenico. Llorente è uno che potrà essere utile, poi queste operazioni ormai non sono mai a costo zero perché ci sono comunque delle commissioni da riconoscere agli agente. Sarà una punta che permetterà a Milik e Mertens di rifiatare, magari Dries potrà anche essere impegnato in altre posizioni”.