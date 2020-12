Alvino su Milik: “Non parte perché ha già chiuso con la Juventus a parametro zero!”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Voglio pensare male ed andare all’inferno, Milik ha già chiuso con la Juventus a parametro zero e perciò vuole andar via a scadenza. Provocazione? C’è già una vertenza col Napoli per una pubblicità in Polonia che non è consentita nel contratto, pure un certo utilizzo dei social".