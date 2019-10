Alvino sugli aiuti arbitrali a Juve ed Inter: "Bisogna lottare contro i pirati!"

Rigore inventato per la Juve col Lecce, polemiche sul gol di Lukaku con l'Inter. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato i due anticipi del sabato giocati da Juventus ed Inter, con i rispettivi casi arbitrali, attraverso Twitter: "Un aiutino per uno non fa male a nessuno? No fa male al calcio. Quello onesto e pulito. Quello non deciso a tavolino. Quello fuori dal potere mediatico. Altro che lotta alla pirateria qui bisogna lottare contro i pirati".

