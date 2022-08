Alvino: “Ultimatum per Raspadori? Sassuolo sempre servile con la Juve, col Napoli invece…”

Il Sassuolo avrebbe, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, imposto un ultimatum al Napoli per l’acquisto di Raspadori.

Il Sassuolo avrebbe, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, imposto un ultimatum al Napoli per l’acquisto di Raspadori. Il giornalista Carlo Alvino commenta così ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro: “A De Laurentiis non piacciono gli ultimatum, non è uno a quale piace essere tirato per la giacca e partecipare ad aste. Mi piacerebbe che il Sassuolo adottasse con il Napoli lo stesso sistema che adotta quando i calciatori li vende alla Juventus. Non ho mai sentito porre un ultimatum alla Juve per Locatelli, i neroverdi con i bianconeri sono sempre molto servili, molto ossequiosi, mentre deve tirare subito fuori i soldi: molti, maledetti e subito! Spero che il Napoli lo prenda perchè è un giocatore che mi piace moltissimo ed è adatto a più moduli. Ma non credo che il club di De Laurentiis possa pagare più del dovuto questo giocatore solo perché il Sassuolo impone l’ultimatum. Ma che qual è questa storia?”