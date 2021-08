Amazon, il business manager: "Entusiasti di collaborare col Napoli, primo club con noi..."

Nel comunicato ufficiale della SSCNapoli, per annunciare Amazon come sponsor di manica, sono presenti anche le parole di Maria Giulia Biguzzi, senior business manager Fans 360 di Amazon che ha ricordato che il club partenopeo è stato il primo ad aderire al progetto di vendere sulla piattaforma.

“Ad Amazon ascoltiamo sempre i nostri clienti e ci impegniamo per offrire loro la miglior selezione e il miglior servizio possibili e sappiamo che molti di loro sono tifosi di calcio. La SSC Napoli è stata la prima società calcistica a prendere parte al progetto Fans 360, offrendo ai tifosi, italiani e internazionali, un modo veloce e conveniente per acquistare il merchandising ufficiale della SSC Napoli. Per questo oggi siamo entusiasti di fare un ulteriore passo in avanti nella collaborazione con il club, annunciando la sponsorizzazione della maglia della SSC Napoli a partire dalla prossima partita, il 22 agosto allo Stadio Armando Maradona.”