Ambrosini su Kvara: "Ha grandi qualità, ora bisognerà capire come approccia a un match come questo"

Seconda voce di 'Prime Video' per commentare questa sera Napoli-Liverpool, Massimo Ambrosini ha così presentato il match e le scelte di formazione: "Questo Napoli ha meritato questo pubblico con le prestazioni, ora i giocatori di qualità devono fare quel saltino in più per dare al Napoli quello che gli è stato tolto dal mercato. Non sono così convinto del fatto che il Napoli possa essere subito aggressivo, concedere spazi a Salah o Luis Diaz può essere pericoloso. Osimhen deve attaccare Van Dijk o Gomez se ne ha la possibilità.

Darwin Nunez out? Non aveva iniziato malissimo, ma poi si è fatto espellere e vogliono un po' preservarlo dalle aspettative intorno a lui. E poi Firmino sta bene, è tornato in grande forma.

Kvaratskhelia? Ha grandi qualità e prospettive, ora dal punto di vista della personalità bisognerà capire come approccia a un match come questo".