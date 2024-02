Amelia difende Meret: "Spesso si esagera con lui, da due anni tiene su la baracca"

Marco Amelia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

Marco Amelia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Di solito dopo una vittoria grandissima, come quella dell’anno scorso, le squadre si mantengono e lo staff dirigenziale rimane. Il Napoli ha cambiato tutto e nella scelta dell’allenatore c’è stato qualche errore di valutazione, Garcia ci ha messo troppo tempo per capire quello che era successo a Napoli. Gli azzurri hanno vinto uno scudetto in maniera netta, c’era da continuare una mentalità data da Spalletti. Bisognava insegnare alla piazza che dopo una vittoria bisogna subito pensare ad una vittoria successiva e non è stato cosi.

Mazzarri ha provato a cambiare tutto e non ci è riuscito, ora ci sta provando Calzona ma è stato perso tanto terreno e recuperare sarà molto difficile.

Meret? Su di lui si esagera, è un ottimo portiere e ha fatto delle cose straordinarie. Fino a due anni fa era dietro ad Ospina, quest’anno ha avuto qualche problemino fisico ma sta cercando di tenere su la baracca. Spesso in queste stagioni così si tende a dare la colpa al portiere”.