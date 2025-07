Amelia non se lo spiega: "Meret importante nei due Scudetti, eppure è tra i più criticati..."

Marco Amelia, allenatore del Sondrio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret ha fatto strabene, contano i numeri e i numeri dicono due scudetti vinti. Le sue prestazioni sono state importanti eppure è tra i portieri più criticati. Alex ha dimostrato di avere spalle larghe e tanto carattere.

Falcone? E’ da anni che gioca a livelli alti, è arrivato al punto di grande maturazione, potrebbe essere il nome giusto da affiancare a Meret. Il Lecce non credo si priverà di Falcone, ma se il Napoli lo prendesse farebbe bingo. 40 mln per Suzuki? Sono eccessivi, è la valutazione di una squadra che non vuole privarsene, poi se qualcuno pagasse questi soldi allora il Parma lo cederebbe”.