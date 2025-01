Amoruso bacchetta Lukaku: "Fa ancora fatica, se non fa gol le sue prove sono anonime"

vedi letture

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Domani conterà tantissimo la testa, la Juventus ha bisogno di fare un risultato importante perchè fino a questo momento ha un po’ deluso dal punto di vista del gioco. Ci si aspettava di più da Thiago Motta anche se credo ci voglia tempo, soprattutto quando arrivi da una piazza come Bologna e vai alla Juventus. E’ sotto pressione proprio perchè non vince e per lui la gara di domani significherà tanto. Andatelo a dire a Conte se la vittoria è un’ossessione o meno. Io ho giocato con Conte nella Juventus e quando arrivi in queste squadre così forti acquisisci la mentalità vincente. Anche una partitella di tre minuti in allenamento diventa importante quando giochi alla Juventus.

Ci sono allenatori come Conte che riescono a trasferire questo concetto, perciò dico che ha qualcosa in più rispetto agli altri in Italia ed in Europa. Nei calciatori del Napoli di oggi si vede uno sguardo diverso da quando è arrivato Conte. Lui riesce a coinvolgere tutti, sa parlare alla squadra e poi è un allenatore che ha una grande credibilità perchè ha vinto da giocatore e da allenatore. Ha fame, ha vinto tanti scudetti, ma ha ancora fame. Ha bisogno di questa fame per dare un senso a tutto e questo l’ha trasferito al Napoli che oggi è una squadra compatta. Nei contrasti la gamba degli azzurri c’è sempre. Il suo Napoli può ancora migliorare, ma siamo già a buon punto.

Kolo Muani? E’ successo qualcosa tra Vlahovic e Thiago Motta che mi sembra un po’ permaloso e Vlahovic ha un carattere forte. Lukaku? Non vedo quello dell’Inter, fa fatica ad entrare in partita, ma a Bergamo ha segnato. Ha fisicità, forza e tecnica e dev’essere importante anche se non segna. Se Lukaku non segna le sue prestazioni sono anonime. Per me Lukaku è un giocatore che ha forza, qualità e nell’economia del gioco si vede ancora poco”.