Amoruso: "Con Motta al Napoli e Conte alla Juve, la classifica sarebbe invertita"

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono certo del fatto che ad allenatori invertiti si sarebbero invertite anche le posizioni in classifica di Napoli e Juventus. Gli acquisti della Juve con Conte avrebbero reso diversamente, ma non voglio addossare chissà quali colpe a Motta che ha bisogno di tempo. Thiago Motta deve migliorare nella comunicazione, poi Conte è una certezza ed è arrivato a Napoli dopo un’annata difficile ed ha riportato il gruppo a far molto bene.

Tutte le qualità smarrite l’anno scorso lui le ha recuperate. Insieme ad Antonio ci ho giocato per anni, soffriva e soffre la sconfitta per cui alza sempre l’asticella e lo sta facendo, come lo avrebbe fatto anche alla Juventus. Corsa scudetto? E’ un campionato bello ed interessante rispetto a qualche stagione fa, quest’anno vediamo una bella lotta al vertice e mi aspetto di vedere un Napoli che vada sempre più a confermare quelle che sono le sue grandissime qualità. E’ una squadra ritrovata nella testa e nelle motivazioni e questo mercato non influirà perchè il Napoli è una squadra che ha grande fiducia. L’Inter non mollerà, sa di poter vincere il campionato, ma le coppe possono pesare alla lunga sulla stagione. Il Milan può essere una squadra che ha fatto un mercato da paura e Conceicao è un po’ come Conte, è uno che mette il lavoro e le regole al centro di tutto. Con un Milan più disciplinato potremmo rivederlo in posizioni diverse. Poi non è da sottovalutare l’Atalanta che c’è sempre nonostante i tanti impegni e può vincere contro chiunque”.