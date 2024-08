Amoruso: “Dimissioni Conte? Arriverebbero solo in un caso”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La situazione Osimhen andava risolta molte settimane fa, ciò che non capisco è come mai il Napoli non coinvolga il calciatore in queste prime partite. Capisco che il rischio d’infortuni preoccupa, ma il nigeriano potrebbe tirar fuori il Napoli da questo momento. Non sfruttano Osimhen, Lukaku non arriva e nel frattempo il Napoli si prende le critiche.

La situazione è stata gestita male, son tanti i giocatori che hanno presentato dei certificati medici in questo periodo, stiamo esagerando. Certe società non hanno il coraggio di far valere i propri diritti, i contratti si firmano in due. Non credo Conte si dimetta, se poi vedesse che non viene seguito dai calciatori allora prenderebbe in considerazione questa pista delle dimissioni”.