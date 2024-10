Amoruso: “Il Como prova sempre a vincere. Conte sa che deve spingere da qui alla sosta"

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fabregas fa parte di una scuola di allenatori giovani ed intraprendenti, cerca un’idea di gioco e la applica. Dà una fisionomia ben delineata alle squadre ed affronta gli avversari, anche i più blasonati, in maniera aperta. Ci può essere uno stato mentale di stanchezza per le grandi del campionato ed il Como ci prova sempre a vincere.

Corsa scudetto? Conte sa che le altre sono impegnate nelle coppe europee e questo è un vantaggio per il Napoli. Conte sa che questo è il momento di spingere sull’acceleratore, da qui fino alla sosta natalizia. Le altre di Serie A saranno tutte super incasinate tra le gare europee, perderanno lucidità ed il Napoli non può fermarsi. Se Conte ritrova una squadra che gli risponde e gli dà ciò che cerca al massimo deve giocare con serenità, lui è bravissimo a capire il lato mentale del calciatore. Quando c’è da spingere sa che deve spingere, ma poi sa anche quando lasciare qualcosa”.