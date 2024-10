Amoruso: "Lukaku deve essere più importante, fatica a tenere palla nonostante il fisico"

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato in esclusiva con Tuttomercatoweb.com analizzando soprattutto il parco attaccanti della Serie A: "Retegui è cresciuto, ma allo stesso tempo dico che Gasperini è un allenatore che fa miracoli. Tira fuori qualità tecniche ma anche mentali, ha capacità di stimolare i giocatori e di modellare le caratteristiche sulle esigenze della squadra. Non dico una sorpresa, ma quasi. Senza dubbio può lottare per vincere il capocannoniere: l'Atalanta crea tantissimo e lui in area è sveglio, rapido e ha tempismo. Con certe qualità puoi realizzare tanto in una squadra come l'Atalanta".

Kean ha iniziato bene alla Fiorentina.

"Forse ha trovato il posto giusto. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante come lui e lui di una squadra così, che lo supporta. Lo vedo migliorato anche nel tenere palla, un attaccante è fondamentale anche quando non segna, nell'economia del gioco: lo ha capito e sta dando tanto. La fiducia aiuta, ti fa entrare in campo con la necessaria tranquillità per rendere al massimo. La differenza si vede".

Sanabria ha lanciato un segnale, è lui la soluzione giusta per non far rimpiangere l'infortunato Zapata?

"Duvan è difficilissimo da sostituire, per come sa far salire la squadra con fisico e forza, soprattutto nei momenti di difficoltà. A me Sanabria e Adams piacciono molto, sono attaccanti tecnici: è una buona accoppiata, che può far bene. Il Toro ha due degni sostituti di Zapata".

Su Vlahovic che giudizio sta maturando?

"Un attaccante come lui, con un fisico importante, non può non essere non fondamentale nell'economia del gioco. Lui secondo me lavora poco per la squadra: strano che non riesca a tenere palla, usando il suo fisico in maniera più produttiva. Deve crescere in questo, essere più punto di riferimento, più certezza. Sta mancando nella gestione dei palloni: lo sentiamo solo se fa gol, ma per uno come Vlahovic è troppo poco. Mi auguro che Motta possa capire come aiutarlo e fossi in lui, partirei proprio dal presupposto che Vlahovic debba pensare a giocare, senza avere solo in mente il gol, o diventa tutto più difficile. Se sei presente, il gol arriva. E lui invece è più propenso a segnare e basta, ma uno così deve dare di più".

Che stagione sarà per Lukaku a Napoli?

"Anche per lui vale il discorso di Vlahovic. Con Conte ha fatto grandi cose, sopratutto giocando sulla profondità. Anche lui deve essere più importante per la sua squadra: nonostante il grande fisico, spesso ha difficoltà a tenere palla. Mi aspetto tanto su questo, può fare la differenza: Conte è l'allenatore che più lo ha valorizzato e la piazza già lo ama. Dipende tutto esclusivamente da lui".

Un attaccante che l'ha sorpresa?

"Direi Castellanos. Sa giocare e segnare, è molto generoso. Dovessi puntare su un attaccante, in questo momento andrei su di lui: è giocatore forte".

Come la vede la lotta Scudetto?

"Quello che fa la differenza sono competizioni e partite, che sono tante e intense. Il Napoli ha il vantaggio di non giocare durante la settimana le gare di coppa. Possono arrivare in fondo con una marcia in più rispetto alle altre".

La difesa è il vero punto di forza della Juventus?

"Questo è un grande segnale, di compattezza. Chi vince lo Scudetto in Serie A di solito è chi ha avuto una difesa rocciosa. Ma ancora ci aspettiamo tanto altro, hanno grandi potenzialità e giocatori che ancora non si sono espressi al massimo. Non prendere gol però è un grande vantaggio di partenza".