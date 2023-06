Amoruso: “Neanche il tempo di festeggiare e il Napoli deve già leccarsi le ferite”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus.

Ritiene che l’addio di Giuntoli e Spalletti possa definirsi la scelta giusta per aprire un ciclo vincente?

“E’ un anno da ricordare, che si è concluso alla grande con il meritato successo. Tuttavia, neanche il tempo di festeggiare e bisogna già leccarsi le ferite. È una separazione netta quella tra il patron e direttore ed allenatore. Siamo abituati ai colpi di scena del presidente che, sino ad oggi, ha sbagliato davvero poco. Sono dunque convinto che troverà le risorse giuste per poter ripartire alla grande. Non nego che sia strano quanto accaduto in queste settimane. Crepe che, evidentemente, erano più profonde di quel che sembrava, ma la storia del Napoli continuerà, e sono sicuro nel modo più vincente possibile. Servirà fiducia nell’operato della dirigenza. D’altronde, la storia parla chiaro ed è tutta dalla parte del presidente. Dalla C al tricolore, in una crescita anche di dimensione e carattere. Una squadra costruita sulla mentalità del dominio e del buon gioco ormai da diversi anni”.