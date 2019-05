Amoruso: "Nessuna trattativa per Guardiola e Klopp, mi hanno detto che per la Juve c'è solo Sarri"

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Juventus Nicola Amoruso: “Mi hanno detto che non ci sono spiragli con altri allenatori che non siano Sarri per la panchina bianconera. Mi hanno detto che Sarri è molto vicino alla Juventus. Non ci sono state trattative con Klopp e Guardiola, so che si sta chiudendo con Sarri. Bisognerà trovare un accordo con il Chelsea, ma so che sono quelle le intenzioni della Juventus”.

I pro e i contro di Sarri? “Fa giocare bene le sue squadre, io mi divertivo a vedere il suo Napoli. Deve migliorare nella gestione, lui fa giocare 14 uomini, ma credo che anche in questo la Juventus possa aiutarlo. Ci sono tanti pro e pochi contro, è un allenatore che ha idee”.