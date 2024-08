Amoruso: "Perché Osimhen non gioca? E' uno stipendiato! Atteggiamento esagerato..."

Lorenzo Amoruso, dirigente sportivo, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen sarebbe un valore aggiunto per il Napoli, il problema è che non gioca nonostante sia uno stipendiato del Napoli. Nel momento in cui sei pagato per me luglio e agosto devi giocare, devi allenarti e giocare. Sinceramente stiamo esagerando negli atteggiamenti dei giocatori e dei procuratori.

Ma anche i medici che garantiscono questi certificati, com'è accaduto con Koopmeiners, sbagliano. Koopmeiners davvero è stressato? Mi sembra strano. Ormai purtroppo i contratti non valgono niente. Quei contratti, che si firmano in due, valgono invece soltanto per le società. Conte? Non credo che si arriverà alle dimissioni".