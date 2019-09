Ancelotti elogia Di Lorenzo: "E' uno dei pochi giocatori a cui non devi tanto spiegare le cose"

Carlo Ancelotti ai microfoni di DAZN dopo la sofferta vittoria contro il Brescia ha elogiato il terzino destro, Giovanni Di Lorenzo queste le sue parole sul nuovo acquisto del Napoli: "Di Lorenzo è una grande sorpresa, un giocatore molto molto affidabile in qualsiasi posto. E' uno dei pochi giocatori a cui non devi tanto spiegare le cose. Di solito in possesso palla utilizziamo, soprattutto contro squadre con i due attaccanti, utilizziamo i tre difensori. Alziamo Ghoulam a sinistra per dare ampiezza, è una nostra situazione offensiva".