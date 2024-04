Ancelotti: "Io difensivista? Non vedo tifosi scontenti. Anche 2 portieri e un bus per vincere"

L'ex allenatore del Napoli ha risposto ad alcune critiche ricevute e con ironia ha spiegato il suo modo di intendere il calcio

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti si gode la qualificazione in semifinale contro il Manchester City. In conferenza stampa prima della prossima di campionato contro il Barcellona, l'ex allenatore del Napoli ha risposto ad alcune critiche ricevute e con ironia ha spiegato il suo modo di intendere il calcio.

"Critiche dopo il Manchester City per il gioco? Non vedo tifosi del Real Madrid scontenti. Difesa a 5? Si anche a 6 o 7 ma solo nel finale di partita. Negli ultimi minuti per portare a casa il risultato metterei anche 2 portieri e l’autobus".