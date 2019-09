Ancelotti, l'ex collaboratore: "Moduli contano solo in fase difensiva, poi subentrano schemi e qualità"

Giorgio Ciaschini ex collaboratore di Ancelotti è intervenuto a Marte Sport Live rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo sempre avuto giocatori di grandissimo livello ma allo stesso tempo dovevamo fare scelte più semplici.



Esiste la coppia ideale? In questa situazione Ancelotti può scegliere adattandosi in base all'avversario o al momento della partita. Il tecnico emiliano ha diverse possibilità e le sta sfruttando molto bene. Ci sono giocatori bravi ad entrare in partita subito.



Llorente? E' un giocatore che mette in campo la sua massima disponibilità. Ha qualità tecniche, fisiche e sa giocare con i compagni. E' l'ideale per l'attacco del Napoli



Attacco contro il Cagliari? Chiunque gioca va bene. Ancelotti farà le scelte in base alla difesa dell'avversario, io sono per schierare giocatori vivaci e veloci.



Modulo Napoli? La disposizione tattica è una cosa solo prettamente difensiva. La squadra si dispone in campo per cercare di occupare lo spazio sul terreno di gioco in modo equilibrato e attento, quando invece hai la palla subentrano in gioco gli schemi e le qualità dei singoli. In fase offensiva è più semplice perchè in tante situazioni ci può essere la prodezza del singolo che ti risolve la partita.



Napoli predilige aspetto tattico o la qualità dei singoli? Il Napoli unisce al meglio le qualità dei singoli dal punto di vista tecnico a una combinazione tattica ottimale"