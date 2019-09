Ancelotti su Llorente: "Sbagliata l'etichetta del colpitore di testa, è una punta completa"

Carlo Ancelotti in conferenza stampa s'è soffermato anche su Fernando Llorente, al suo fianco oggi davanti alla stampa:

E' un bene affrontare subito il Liverpool? Llorente ha rabbia per questa gara? "Non cambia molto prenderli alla prima o alla seconda, passare il turno non è un problema di calendari. Llorente è qui perché può esserci utile, è un ottimo attaccante ma c'è il rischio di confonderlo con uno solo forte di testa. Llorente anche se è alto è un calciatore, è uno che è completo, non solo un testatore".