Anche De Luca esulta: "Grande successo per tutta la Campania, abbraccio particolare a Gattuso"

Anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, attraverso il proprio profilo Facebook, ha dedicato un messaggio alla vittoria del Napoli in Coppa Italia: "Complimenti al Napoli, grandissimo successo per la città, per i tifosi, per la nostra regione, per il Sud. Complimenti a tutti gli azzurri e un abbraccio particolare, con grande affetto, a Rino Gattuso".