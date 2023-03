Andreolli: "Non è vero che Spalletti è un perdente, io ci ho vinto un trofeo a Roma"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Andreolli, ex calciatore.

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Andreolli, ex calciatore: “Probabilmente ha ragione De Laurentiis, perdere contro la Lazio è stato salutare per il Napoli, ma credo che tutti gli azzurri volessero portare a casa la vittoria. Il Napoli ha disputato una buona gara, poi a volte ci sta perdere, al Napoli quest’anno è capitato poche volte perchè la stagione disputata fin qui è eccezionale. Spalletti ha sempre migliorato tutti i calciatori che ha allenato, poi l’esperienza fatta in Italia e all’estero lo hanno migliorato ulteriormente perchè ha appreso cose nuove. Quello che sta facendo quest’anno a Napoli dimostra la sua crescita da ogni punto di vista.