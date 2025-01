Anellucci controcorrente: "Non c'è bisogno di far mercato! Garnacho non sposta niente..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri. è intervenuto l'attuale direttore tecnico del Matera Claudio Anellucci: “Per me il Napoli non ha bisogno di fare mercato. Quante partite mancano da qui alla fine? 16? C’è bisogno di mettere in difficoltà Neres che finora si è giocato il posto con Kvara? Garnacho viene e fa 10 partite perché il brasiliano non lo tocchi? Non esistono investimenti per il futuro a gennaio. Adeyemi non è assolutamente pronto per il campionato italiano, anzi in Serie A c’è tanto altro. Lo stesso Garnacho non sposta niente, sono cifre di un mercato drogato. Lo United ha pagato 40 milioni al Lecce per Dorgu che a me non sembra un crack. Il mercato oggi è fatto di cose inutili. Farei qualcosa ma che sia low cost, che possa sopperire a una squalifica, un infortunio, ma senza fare follie“.

“Il mercato di gennaio andrebbe tolto, mette solo in difficoltà gli allenatori, che poi rompono le scatole ai giocatori, che poi rompono le scatole agli agenti e ai club. Serve solo a qualcuno, ma non dico a chi. Le parole di Conte confermano che l’investimento deve essere di qualità, che possa alzare l’asticella. Non penso che Garnacho possa spostare gli equilibri nel Napoli. Antonio Conte è uno che ha chiamato la figlia vittoria, è uno che vuole vincere sempre, ma tutti vogliono giocatori forti. Poi vengono gli equilibri nello spogliatoio. Ad oggi puoi prendere 2 buoni giocatori e via così“.