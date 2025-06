Anellucci su De Bruyne: "Che colpo, anche se ha dato il meglio di sé già al City"

“Credo che su De Bruyne non si possa che parlare bene: la sua carriera, il modo in cui sta in campo, quello che ha fatto… non serve che lo dica io. Detto questo, ho qualche dubbio sul piano fisico, perché nell’ultimo anno e mezzo ha avuto diversi problemi". A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa, per parlare del colpo Kdb per il Napoli.

"Il calcio di Guardiola è molto dispendioso e credo che le sue annate migliori lui le abbia già date al City. Però resta un grande giocatore, che può ancora ritagliarsi un ruolo importante. È un acquisto importante, che segna una crescita. Il Napoli ha vinto lo Scudetto e poi va a prendere De Bruyne: chapeau al presidente, al direttore e a tutto il gruppo di lavoro. Questo vuol dire che è stata invertita la rotta rispetto al post-Scudetto, che non era brillante. Ma dalle difficoltà le persone intelligenti imparano e cambiano. Quindi applausi alla dirigenza".