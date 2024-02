Anguissa a Prime: "Ora l'atteggiamento è cambiato, bravi a non abbassare la testa dopo il gol"

Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

La stagione del Napoli riparte da questa partita? “La cosa positiva è che abbiamo visto una squadra che non ha abbassato la testa dopo aver preso gol. Avete visto che l’atteggiamento è cambiato, dobbiamo capire che quando facciamo una cosa lo facciamo solo per la squadra. E’ la squadra che vince, se la squadra vince, vinciamo tutti. Oggi abbiamo fatto un pari importantissimo contro una grande squadra”.

E’ cambiato qualcosa con Calzona? “Era facile per il mister perché già conosceva la squadra. Due anni fa era qua con Spalletti, l’ho conosciuto allora. E’ arrivato con le sue idee e il gruppo lo segue. Il discorso che ha tenuto alla squadra: qui c’è un gruppo e fa le cose insieme, per me è una cosa giusta e buona per la squadra”.